Путеводитель на форум «Быть казаком»: как добраться до Усть-Лабинска

Добраться до II Всероссийского форума-фестиваля «Быть казаком», который пройдет 27–28 июня, в Усть-Лабинске можно тремя основными способами: на автобусе, поезде или личном автомобиле. Из Краснодара с центрального автовокзала транспорт отправляется каждые 15–30 минут, начиная с 7 утра, а время в пути составляет около 90 минут.

Более быстрым вариантом станет железнодорожное сообщение: скоростные «Ласточки» и пригородные поезда домчат пассажиров от станции Краснодар-1 до Усть-Лабинской всего за 55–98 минут. Первый поезд — в 07:49. Расписание есть на сайте РЖД, там же можно сразу купить билет.Автомобилисты могут воспользоваться кратчайшим маршрутом длиной 70 километров, пролегающим через станицы Старокорсунскую и Воронежскую.

Приятным бонусом для посетителей станет организованный шаттл, который будет курсировать от Усть-Лабинска до хутора Аргатов — места проведения основных событий. Актуальное расписание трансферов и места посадки доступны в информационных карточках организаторов.

Напомним, что известна программа II Всероссийского форума-фестиваля «Быть казаком».