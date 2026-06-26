Туристов предупредили о риске появления смерчей в районе Сочи

Власти Сочи предупредили жителей и туристов о риске появления смерчей над морем, сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным синоптиков, на которые ссылаются власти, стихия может разыграться ближе к вечеру 26 июня, а также ночью и утром 27 июня. Под удар попадут участки Магри – Веселое и в районе федеральной территории Сириус.

Спасатели и администрация рекомендовали местным жителям и туристам отказаться от отдыха у воды в эти дни. Также советуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями.

Как писал ранее «ТурДом», в Сочи в последнее время резко выросло число автотуристов. Поток увеличился примерно на 30% по сравнению с прошлым годом: едут не только из соседних регионов, но и из Поволжья, Москвы и даже с Урала.