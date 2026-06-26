На курорте Архыз впервые открыли летний клуб для детей

Детский летний клуб со специальной программой отдыха впервые открыли на всесезонном горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии.

«Впервые открыл свои двери детский летний клуб „Архызенок“, предлагающий специальную программу досуга для детей от 7 до 13 лет. Под присмотром опытных инструкторов ребята занимаются трекингом, участвуют в мастер-классах, изучают природу Кавказского региона и активно проводят время на природе», — приводит пресс-служба слова гендиректора курорта Романа Киранчука.

Как говорится в сообщении, дополнить отдых для детей помогут высокогорные качели, контактный парк альпак, гончарная мастерская, детский скалодром, веревочный парк и тюбинг, а также прокат детских квадроциклов и конные прогулки.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что в конце июня на курорте также состоится масштабный спортивный забег Arkhyz Wild Trail.

Архыз — один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, более 30 отелей, 44 км экотроп, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.