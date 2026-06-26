В поездах ФПК появилась услуга раннего бронирования стола в вагонах-бистро

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) добавила услугу раннего бронирования стола в вагонах-бистро, сообщили в компании. На первых этапах она будет реализована в скоростных поездах "Аврора" и "Буревестник".

"Как в лучших ресторанах, в наших поездах появилась возможность заранее бронировать стол в вагоне-бистро. Сервис будет доступен начиная с 29 июня, но бронировать можно уже сегодня. На первом этапе услуга будет реализована в скоростных поездах "Аврора" и "Буревестник", - сказано в сообщении.

Для бронирования стола пассажирам следует кликнуть по ссылке "Резерв стола в вагоне-бистро" при покупке билета. Услугу также можно приобрести к ранее оформленному билету. Далее пассажирам следует выбрать время и стол, заказать и оплатить предложенные из меню блюда.