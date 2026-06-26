В Крыму возник бензиновый туризм

В разгаре летний сезон отпусков и туристы продолжают ехать в Крым на личных авто. Перед Крымским мостом со стороны Тамани в 10 утра на ручной досмотр выстроилась очередь из почти тысячи машин, хотя еще за пару часов до этого, по оперативной информации, их было почти на треть меньше. Ожидание своей очереди попасть на мост для автовладельцев может растянуться не менее чем на 3 часа.

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Почти вдвое больше обратный поток – со стороны Керчи в это же время находилось около 1,8 тыс. транспортных средств, для досмотра которых требуется около четырех часов. Многие туристы уже отгуляли отпуск и возвращаются домой. В тг-каналах, посвященным Крыму, полагают, что очередь также выросла за счет крымчан, которые устремились в Краснодарский край за топливом. Такой вот бензиновый туризм возник после разрешения пропускать через мост до 200 л в канистрах.

«Со стороны Тамани больше 500 везущих бензин стоят, полные машины канистр – возвращаются с добычей», – подсчитали утром в очереди на досмотр.

Часть автомобилистов выбирает дорогу по сухопутному коридору и заезжает на полуостров через Чонгар, где досмотр проходит на контрольно-пропускном пункте «Джанкой». Сегодняшним утром в соцсетях написали, что въезд был закрыт на 7 часов, а чуть позднее сообщили, что машины поехали. При этом с выездом проблем не отмечали.

«Обидно, что нам пришлось делать огромный крюк на Армянск, столько топлива спалили: военный сказал на въезде, что вообще сегодня работать не будет», – написали в чате, посвященном теме.

«Необходимо разделить потоки: туристов и крымчан», – предложили в комментариях, отметив, что сделать это просто – за бензином едут без вещей, туристы же со всем имуществом. «А в очереди все стоят одинаково».

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