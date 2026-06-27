Отмена поездов в Крым: как работают пересадки в Керчи

Главной темой обсуждения среди пассажиров поездов в Крым остаются бесплатные автобусы, которые доставляют туристов из Керчи, куда сейчас приходят составы с материка, в другие города полуострова и обратно. Комментарии диаметрально противоположные. Как негативные:

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«Из Евпатории автобус отправился в 14:00, до Керчи ехали 3 часа, а потом 4 часа ждали поезд. Берите с собой воду и перекус», так и наоборот: «Сегодня утром приехали в Керчь, нас уже ждали автобусы, сели и сразу поехали. Сотрудники подсказывали, все было организовано».

Именно о том, как работает эта схема, TourDom.ru предложил рассказать перевозчику «Гранд Сервис Экспресс».

В компании заверили, что бесплатные автобусы для пассажиров поездов, временно следующих только до станции Керчь-Южная Новый парк, продолжат курсировать. Действующий порядок перевозок с пересадкой «поезд – автобус» или «автобус – поезд» продлен до 7 июля. Перевозчик ежедневно публикует актуальное расписание поездов и согласованных с ними автобусов.

В ГСЭ также ответили на один из самых популярных вопросов туристов – что будет, если состав опоздает.

«Автобусы подаются к поезду. Без пассажиров они не уедут. Если задержится поезд, автобус будет их ждать», – сообщили в компании.

При этом перевозчик признает, что длительные ожидания туристов действительно возможны, как и опоздания к отправлению состава.

«Мы делаем все, чтобы автобусы вовремя забирали людей со станций для доставки в Керчь. Однако это не всегда удается по плану в связи с общей ситуацией. В частности, стараемся задерживать поезда, если получается. Если вы опаздываете с автобуса на посадку на свой состав, коллеги на местах принимают решение: либо вам предложат пересадку на другие поезда, либо будет задержан этот поезд – если это позволит владелец инфраструктуры», – пояснили в компании.

Помимо автобусных пересадок, туристов интересует судьба отмененных поездов – как уехать с полуострова в июле или в августе, если состава уже нет в расписании. В ГСЭ сообщили TourDom.ru, что сейчас фиксируется увеличение количества возвратов билетов, поэтому места на оставшиеся поезда в Крым и обратно есть. Если нужный состав отменен, пассажирам рекомендуют самостоятельно подобрать стыковку с маршрутами других железнодорожных перевозчиков.

Еще один частый вопрос – почему нельзя автоматически аннулировать билеты и вернуть деньги. В компании объясняют, что правила перевозок предусматривают только заявительный порядок возврата. Без обращения самого пассажира оформить его невозможно. При этом стоимость страховки, если она была оформлена на сайте перевозчика, возвращается автоматически вместе с билетом.

Напомним, 25 июня «Гранд Сервис Экспресс» сократил число поездов в Крым и обратно до семи составов. В их числе поезда Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь и Москва – Севастополь, а также рейсы из Адлера в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Евпаторию. Новый график будет действовать как минимум до конца сентября.