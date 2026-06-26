В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются пять рейсов

Задержка пяти рейсов произошла в Международном аэропорту имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде из-за действующих ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В аэропорту Чкалов продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. На текущий момент в Нижнем Новгороде задержаны пять регулярных рейсов", - говорится в сообщении.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь.

Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта, а также по громкой связи.