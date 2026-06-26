Как отмена поездов «Таврия» отразится на турсезоне в Крыму

«Никакой катастрофы нет», – так прокомментировали эксперты ситуацию с отменой большинства поездов в Крым. По их мнению, сокращение объемов железнодорожной перевозки вряд ли существенно усугубит проблемы турбизнеса в текущем сезоне.

«В этом году 80–85% туристов на полуострове – это автомобилисты. Из оставшихся 15%, едущих поездом, львиная доля приходится на Москву и Санкт-Петербург. Так что неудивительно, что оставили в первую очередь эти направления», – отметил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он добавил: раз основной поток идет на машинах, фокус и власти, и туристической отрасли будет именно на этом.

С ним согласен председатель ассоциации отельеров Крыма Сергей Маковей. По его словам, перевозчик вынужден оптимизировать маршруты из-за большого объема возвращенных билетов. При этом для туристов сохраняется возможность выбрать другой вид транспорта или добраться до полуострова с пересадками:

«Например, приехать в Адлер, а оттуда продолжить путь на машине или автобусе. Это может выйти даже дешевле», – говорит он.

И подчеркивает: стоимость размещения в крымских отелях остается на сравнительно низком уровне, некоторые даже сохранили тарифы зимнего сезона. Это, по мнению участников рынка, может частично компенсировать проблемы с логистикой.

Например, по данным Ассоциации гостевых домов Крыма, в небольших объектах цена одноместного размещения начинается от нескольких сот рублей.

«Полторы – две тысячи на двоих за номер – цена вполне комфортная», – считает Сергей Маковей.

Кроме того, готовится специальная программа для жителей полуострова, что тоже позволит поднять загрузку, которая сейчас в среднем составляет 30%.

Как уже сообщал TourDom.ru, накануне было объявлено об оптимизации маршрутной сети поездов «Таврия»: из 18 пар поездов решено оставить только 7. Новый график будет действовать как минимум до конца сентября.