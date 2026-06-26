Дагестан: за что туристы ценят отдых в деревянных домах

Этим летом в Дагестане отмечается заметный рост спроса на проживание туристов в деревянных домах. Северокавказская республика оказалась в числе самых популярных регионов страны по бронированию изб.

«Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет: этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе «Авито Путешествий».

Эксперты отмечают, что такой вид отдыха ценится за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Обычно избу снимают на три ночи для компании из шести человек, однако в Дагестане, как и в Краснодарском крае, туристы предпочитают бронировать деревянные дома на неделю.

Кроме того, Дагестан стал регионом с одним из самых длительных сроков планирования путешествий: избы там резервируют в среднем за 100 дней до поездки.