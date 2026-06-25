В летнем сезоне 2026 года отели в Сочи начали снижать цены ради экономных туристов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР),

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Уточняется, что это решение дает возможность россиянам выбирать формат размещения под свой бюджет. Специалисты объяснили, что цена теперь формируется, основываясь на датах путешествия и текущем спросе. Более того, отельеры привлекают туристов с помощью спа-комплексов и других дополнительных услуг — они обходятся дешевле, если брать сразу с проживанием.

Ранее сообщалось, что средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян.