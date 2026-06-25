Турбизнес Сочи делает ставку на автомобилистов

Туристы, собирающиеся в Сочи, пересаживаются с самолетов на автомобили. Если ранее своим ходом приезжали, в основном, из Ростовской области и Краснодарского края, то в этом году география существенно расширилась. Судя по чатам в соцсетях, на машинах едут на Черноморское побережье из Казани, Тольятти, Москвы. Готовы ради моря преодолеть за рулем около 2,5 тыс. км и жители Уфы и Челябинска.

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«Поток автотуристов вырос примерно на 30% по сравнению с прошлым годом», – рассказал TourDom.ru гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.

Он отметил, что из-за холодной весны и начала июня, сезон, по сути, только начинается, а уже пошли жалобы на пробки на трассе М-4 «Дон» за поселком Горячий ключ в сторону Джубгы.

На курорте тренд уже уловили и подстраиваются под него. Отели на фоне общего падения спроса пытаются привлечь клиентов-автомобилистов скидками на парковку: некоторые снижают цены на 25–30%, а, по словам руководителя Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, есть и 50%-ный дисконт. А кое-где плату вообще отменили, добавляет Сергей Толчин.

Многие городские стоянки после 8 часов вечера тоже предоставляют места безвозмездно, отметила гендиректор туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко.

С бензином в городе пока нет проблем, но некоторые АЗС ввели ограничения отпуска топлива на один автомобиль.

Кроме того, гостиничные комплексы начали устанавливать на своей территории зарядные станции для электромобилей.

Ранее TourDom писал, что загрузка отелей в Сочи составляет 65–70%.