Ростех призвал авиакомпании заключать контракты на российские самолеты

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, заявила о готовности начать серийное производство российских пассажирских самолетов по твердым контрактам. Как отметили в госкорпорации, технические условия поставок уже согласованы, теперь решение должны принять авиаперевозчики.

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«Дело за малым: перевозчики должны выйти на подписание твердых контрактов», – подчеркнули в Ростехе.

Сейчас уже законтрактованы 74 самолета различных типов. В их числе 18 лайнеров МС-21, при этом в производстве находятся более 20 таких машин. Еще 42 импортозамещенных SJ-100 находятся на разных стадиях готовности, три Ил-114-300 собирают для первых серийных поставок, также заключены контракты на 11 самолетов Ту-214.

В Ростехе напомнили, что строительство одного самолета занимает в среднем около двух лет – от закупки материалов до выхода с линии окончательной сборки. Поэтому, если авиакомпании рассчитывают получить новые российские воздушные суда в 2028 году, заключать твердые контракты необходимо уже сейчас.