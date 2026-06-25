Юрист объяснил, нужна ли временная регистрация при аренде дома на курорте

Юрист Хаминский: при аренде дома на курорте регистрация не нужна 90 дней
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT, нужна ли временная регистрация при аренде дома на курорте.
«Если гражданин России приехал, например, в Сочи и снял дом на месяц, временная регистрация не требуется, так как такая обязанность возникает при проживании по месту пребывания более 90 дней с момента прибытия», — поделился он.
При этом временная регистрация оформляется без снятия с постоянного регистрационного учёта, продолжил эксперт.
«Однако, если срок аренды превысил 90 дней, проживание без регистрации может повлечь штраф для жильца и для собственника жилья», — отметил он.
Если же арендованный дом относится к категории гостиниц, санаториев или баз отдыха, администрация обязана зарегистрировать постояльца в течение суток в любом случае, подытожил юрист.
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