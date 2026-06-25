Театр времен 501-й стройки в Салехарде превратят в гостиницу

В Салехарде планируют вдохнуть новую жизнь в здание бывшего театра на улице Республики, 98. Объект культурного наследия хотят адаптировать под гостиницу с сохранением исторической функции пространства.

© N24.ru

По задумке, внутри появится около 15 гостиничных номеров. Часть пространства сохранят под экспозицию, посвящённую истории 501-й стройки. Идею представили на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего бизнеса.

Здание планируют передать инвесторам в аренду по символической ставке — 1 рубль. Подписание договора ожидается в августе. Завершение проекта и открытие гостиницы запланированы на январь 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области планируют построить термальный курорт за 89 млрд рублей.

.