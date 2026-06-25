В соцсетях китайских туристов предупреждают о том, чего стоит избегать во Владивостоке

В китайских социальных сетях Douyin и WeChat начали распространяться ролики с предупреждениями для туристов, собирающихся во Владивосток. Авторы советуют обходить стороной аниматоров в костюмах ангелов, клоунов, Лабубу и персонажей мультфильмов, утверждая, что за совместные фотографии с иностранцев требуют до 200 юаней, или около 2–3 тыс. руб., пишет издание «Новости Владивосток».

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Такие аниматоры уже несколько лет работают на набережной Спортивной Гавани, а с прошлого года появились и на пешеходной улице Адмирала Фокина, которую часто называют местным Арбатом. Рядом с ними обычно находятся фотографы, предлагающие сделать снимки.

По словам китайских блогеров, после съемки туристам называют сумму, которая оказывается значительно выше ожидаемой. Именно поэтому путешественникам рекомендуют вообще не вступать в разговор с людьми в костюмах.

«Если вы приедете во Владивосток, не фотографируйтесь с этими ангелами или мультяшными персонажами. Они берут за это огромные деньги. Несколько фотографий могут стоить 3 тыс. руб. Если к вам подходят с таким предложением, просто уходите и не обращайте внимания», – говорит одна из туристок в опубликованном видео.

Под роликами пользователи активно обсуждают ситуацию. Одни удивляются стоимости таких снимков, другие без каких-либо доказательств утверждают, что аниматоры якобы связаны с местными преступными группами и полицией.

Еще одна автор видео предупреждает, что людей в подобных костюмах можно встретить не только на пешеходных улицах, но и на пляжах. По ее словам, они настойчиво предлагают сфотографироваться, а затем требуют оплату, поэтому туристам лучше заранее знать о такой особенности и не соглашаться на подобные предложения.