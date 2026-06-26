От кареты императора до «Ребусов» Африки: гид по главным летним выставкам Петербурга

Лето в Петербурге — время не только белых ночей, но и десятков новых выставок. В Эрмитаже показывают Большую коронационную карету Екатерины I, в Музее Фаберже — ретроспективу братьев Маковских с 168 полотнами, а в РОСФОТО — как менялся город на протяжении ста лет. Любителям современного искусства — проекты Сергея Бугаева-Африки и Максима Имы. Собрали пять самых заметных экспозиций сезона, которые не стоит пропускать.

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Летний сезон в Петербурге традиционно становится одним из самых насыщенных для музейной жизни города. В афише соседствуют масштабные исторические проекты, выставки известных художников и новые имена современного искусства. Многие экспозиции будут работать всего несколько месяцев — вот пять главных событий, которые стоит успеть увидеть.

Императорская карета в Эрмитаже

Одним из крупнейших проектов лета стала выставка «Екатерина I» в Эрмитаже. Экспозиция рассказывает о первой российской императрице через сотни предметов из музейных коллекций: живопись, предметы декоративно-прикладного искусства, монеты, костюмы и документы эпохи. Главный экспонат — Большая коронационная карета, изготовленная во Франции. Этот экспонат редко покидает фондохранилище и считается одной из самых впечатляющих исторических реликвий. Выставка будет работать до конца сентября.

Маковские в Музее Фаберже

Одной из самых масштабных художественных выставок сезона стала ретроспектива «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная». Экспозиция объединяет 168 произведений двух известных русских живописцев. Среди работ представлены полотна, которые редко можно увидеть за пределами музейных собраний. Для многих посетителей это возможность познакомиться сразу с двумя яркими страницами русского искусства XIX века.

Петербург на фотографиях двух столетий

Тем, кто интересуется историей города, стоит заглянуть в РОСФОТО. Выставка «Санкт-Петербург. История в двух веках» показывает, как менялся город на протяжении более чем ста лет. В экспозицию вошли работы известных фотографов разных эпох, запечатлевших улицы, архитектуру и повседневную жизнь Петербурга. Это возможность увидеть знакомые места в совершенно ином времени.

Сергей Бугаев-Африка: искусство перестройки

Любителям современного искусства стоит обратить внимание на выставку «АФРИКА. Сергей Бугаев» в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Экспозиция знакомит с творчеством одного из самых заметных художников ленинградской неофициальной сцены. В залах представлены живопись, инсталляции, текстильные работы и фотографии из разных периодов. Отдельный раздел посвящён серии «Ребусы», вдохновлённой советской визуальной культурой.

Цирк Траугот в Михайловском замке

Михайловский замок этим летом предлагает погрузиться в мир детских воспоминаний, книжной графики и театральной фантазии. Выставка «Цирк Г.А.В. Траугот» объединила более двухсот произведений знаменитой художественной династии. Здесь представлены книжные иллюстрации, живопись, графика, фарфоровые скульптуры и авторские эскизы. Мультимедийные элементы делают выставку интересной не только для взрослых, но и для семей с детьми.

Лето 2026 года предлагает редкое разнообразие выставочных проектов. Любителям истории подойдут выставки в Эрмитаже и Русском музее, поклонникам фотографии — экспозиция в РОСФОТО, а тем, кто интересуется современным искусством, — проекты Сергея Бугаева, Максима Имы и независимых галерей.