В Подмосковье официально открыты 103 оборудованных пляжа

Количество официально открытых и оборудованных пляжей в Подмосковье теперь составляет 103. Жителям советуют выбирать для купания именно такие локации, сообщает МЧС Московской области.

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С полным перечнем всех 103 пляжей можно ознакомиться в открытых источниках ГУ МЧС по региону. В список открытых в последние дни зон отдыха вошли пляжи в Богородском, Дмитровском, Можайском, Рузском округах, в городских округах Бронницы, Долгопрудный, Дубна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Серпухов, Электросталь и многих других.

В связи с наплывом числа отдыхающих на водоемы в Московской области проводится «Месячник безопасности». В нем принимают участие сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, МВД и муниципальных спасательных служб. Главное внимание уделяется детям в летних лагерях. Также выявляются дикие пляжи, где по статистике чаще всего происходят несчастные случаи на воде.

В МЧС рекомендовали выбирать для отдыха только официальные пляжи. В таких местах предусмотрены все меры безопасности. Среди запретов - употребление спиртного. Также не стоит заплывать далеко от берега, находиться на жаре лицам с сердечными заболеваниями и оставлять без внимания детей.