Черное море у берегов Сочи прогрелось до 24-25 градусов

В Сочи турпоток превысил три миллиона туристов, и процесс бронирований на лето устойчивый, сообщил мэр Андрей Прошунин, который прошел всю приморскую набережную, осмотрев пляжи Хостинского и Центрального районов.

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"Для отдыха в Сочи созданы все необходимые условия. Удалось поговорить об этом с жителями и гостями курорта. Услышал от туристов много добрых слов о чистоте, качестве услуг и сервисе", - сказал он.

Одно из предложений отдыхающих - дополнительно установить питьевые фонтанчики. Кроме того, рассматривается возможность строительства нового бювета с местной минеральной водой на центральной набережной.

Глава курорта отметил, что море прогрелось до комфортных 24-25 градусов. По данным Роспотребнадзора, морская вода безопасна для купания, что подтвердили почти 2,5 тысячи проб.

Также во время обхода Прошунин обсудил с коллегами ход реконструкции приморской набережной около пляжа "Маяк", рядом с которым в морской акватории построили новые современные горизонтальные волноломы для защиты от штормов.

"Работа ведется поэтапно, по окончании сезона на этом участке предстоит демонтаж старых бун. Далее произойдет расширение пляжной полосы до 30 метров и ремонт существующей волноотбойной стены", - продолжил он.

Прошунин попросил отнестись с пониманием к временным ограждениям на площади Южного мола как требованию безопасности пока завозится материал и сосредоточена техника. Зато после реализации проекта в 2028 году территория полностью обновится и станет гордостью курорта.

По данным властей, в Сочи открылись около 180 благоустроенных пляжей, которые могут принять до 300 тысяч человек. На берегу дежурят спасатели, а за общественным порядком следят сотрудники полиции и лицензированная охрана.