Сочи: как сейчас живет один из главных курортов России

Несмотря на «ковры», ставшие практически ежедневными и проблемы с логистикой, туристы не отказываются от отдыха в Сочи. Рассказываем, как сейчас живет один из самых популярных курортов России и отвечаем на вопросы, которые больше всего волнуют туристов.

Сирены в Сочи: нужно ли уходить с пляжа

Много вопросов сейчас у туристов вызывает сигнал «Внимание всем», который звучит почти каждый день, а то и несколько раз в сутки. Один из таких вопросов: обязательно ли при включении сирен уходить с пляжей, из парков и т.д. Официального документа с подобными требованиями мы не нашли. Однако мэр Сочи Андрей Прошунин еще в марте объяснил, как нужно действовать, если услышал сигнал: «немедленно проследовать в укрытие – в помещение без окон, подвал, цокольный этаж, подземный переход или на парковку».

Отдыхающие рассказывают: в Сириусе, если объявляют тревогу, пляжи всегда закрывают до ее отмены – всех заставляют уйти. «В Адлере за 3 недели только раз так попали и то через 15 минут всех обратно пустили». А в центральном Сочи, когда воют сирены, часть людей, по их словам, остаются на пляжах и даже купаются: «Если спасатели идут по пляжу и предлагают покинуть территорию пляжа – тогда уже уходят... И то не все».

Власти напоминают, что такие меры вводятся в целях безопасности. А туристы отмечают, что не могут выполнить рекомендацию «пройти в укрытие», потому что не понимают, куда идти – они не видят ни указателей, ни схем эвакуации.

Связь и интернет: когда бывают перебои

В Сочи работают все крупные российские операторы. В целом связь есть, но возможны перебои – по техническим причинам или рельефа местности (ближе к горам, в частном секторе, в отдельных зонах Хосты, Кудепсты, Мацесты сигнал может быть слабее).

А самая частая причина проблем со связью в Сочи – меры безопасности. Когда возникает какая-нибудь угроза (например, атака БПЛА), власти могут ограничивать мобильный интернет. Это бывает избирательно: какие-то сервисы (мессенджеры, банковские приложения) могут оставаться доступными, а другие – нет. Иногда связь переводят в режим «белых списков» – работают только те, кто внесен в перечень Минцифры. Местные жители отмечают, что после отмены тревоги связь обычно восстанавливается через несколько часов.

Wi-Fi и проводный интернет, как правило, работают без сбоев, но скорость может падать.

Нужна наличка

Из-за ограничений мобильной связи могут возникнуть проблемы с расчетами. Туристы, например, жалуются, что когда «падает» сеть не могут зайти в банковские приложения: «Приходится ловить Wi-Fi по ресторанам или в магазинах просить доступ, чтобы перевести деньги».

Правда, отмечают, что пластиковые карты прекрасно работают. Но рекомендуют наличные деньги тоже носить с собой.

Бензин в Сочи: есть ли проблемы

Для тех, кто предпочитает передвигаться на личном автомобиле, хорошая новость: перебоев с топливом в городе нет.

Правда, в связи с высоким спросом на ряде автозаправок ограничили продажу горючего. Так на АЗС сети «Газпромнефть» на Курортном проспекте наливают не более 30 л бензина или 60 л «дизеля» в один бак, в канистры не дают.

Водители также сообщают, что периодически на разных АЗС возникают очереди. Но поставщики заверяют, что дефицита топлива на курорте не прогнозируется. Власти Сочи подтверждают: операторы отгружают запланированные объемы горючего в полном объеме.

А туристы советуют друг другу держать бак всегда полным и после любой поездки его доливать – на всякий случай.

Такси в Сочи

С этим видом транспорта на курорте особых проблем нет. Работают как федеральные сервисы – Яндекс Go, Ситимобил, «Везет», «Максим», так и локальные компании, у которых есть свои приложения.

Трудности могут возникать во время перебоев с мобильным интернетом. Некоторые уже решили этот вопрос: когда пропадет сеть, в приложении появляется кнопка «заказать по телефону за наличные». Кроме того, в аэропорту, на вокзале, у популярных пляжей и парков, а также других туристических мест всегда «дежурят» частники.

Стоимость поездки на такси из аэропорта Сочи до Олимпийского парка в Сириусе в тарифе «эконом» начинается от 500 руб.; до центра города можно добраться за 900 руб., до Дагомыса – примерно за 1,2 тыс., до Лазаревского – от 3,5 тыс. У «бомбил», как правило, будет раза в полтора дороже, чем у «федералов», но если хорошо поторговаться, можно снизить разницу до 20%, говорят местные жители.

«Лайфхак» от туристов

Некоторые отдыхающие повадились использовать в качестве таксистов… риелторов. Они выбирают на сайтах продажи недвижимости дом или квартиру, расположенную рядом с интересующим их пляжем, звонят по указанному в объявлении номеру и просят, чтобы агент довез их до объекта. Минут 5–10 рассматривают жилплощадь, обещают подумать и уходят загорать и купаться.

Экономить таким образом отдыхающие начали еще прошлым летом, но в этом году схема, по словам Baza, становится массовой.

Погода в Сочи

Первая половина июня в этом году выдалась прохладной, но потом погода стабилизировалась, а конец месяца обещает комфортную летнюю температуру. Днем воздух будет прогреваться до +27 °C, ночью – остывать до +18 °C. В ближайшие дни возможны небольшие осадки.

Дождливая погода сохранится всю первую неделю июля, а потом, по прогнозам синоптиков, должно быть солнечно и сухо.

Теплое море

Вода у берегов центра Сочи прогрелась до +24,9 °C. Аналогичные показатели в Хосте, в Адлере и Сириусе – уже +25 °C. Такая температура считается комфортной для большинства отдыхающих: море уже не бодрит, а приятно обволакивает. Правда, в Лазаревском еще 22,8 °C.

Да и, по словам туристов, на некоторых других пляжах «по ощущениям +22 °C».

Периодически в соцсетях возникает вопрос: «А есть ли мазут в Сочи». Местные жители терпеливо отвечают, что ни из Анапы, ни из Туапсе в город ничего не «приплыло». Это подтверждают и в Роспотребнадзоре: с начала 2026 года в районе городских пляжей взяли 2,4 тыс. проб. Все результаты соответствуют гигиеническим нормативам.

Отзывы туристов

«10 дней жили недалеко от Хосты, в прошлую субботу прилетели домой в Москву – и я совершенно не пожалела, что поехали отдыхать. Погода хорошая была, море вполне себе, сирены были, но в основном в вечернее время и минуты по 2, я особо не слышала их или же просто не обращала внимание. Все супер».

«В Адлере людей много, все отдыхают, аэропорт регулярно закрыт».