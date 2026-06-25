Ульяновск: что посмотреть и куда сходить в городе на Волге

Ульяновск - крупный город на Волге с богатым историческим и культурным наследием. Наиболее известен не только в России, но и за рубежом как родина вождя советского пролетариата Владимира Ильича Ленина. За 1-2 дня можно посетить несколько музеев, прогуляться по Винновской роще и увидеть красивейшие панорамы Волги с набережной на высоком берегу. Расскажем, что посмотреть в Ульяновске впервые и стоит ли поехать на выходные.

Интересные факты

Город сочетает имперскую, советскую и современную урбанистику.

В Ульяновске - более 30 музеев.

Город стоит на двух берегах Волги, которые соединяют два уникальных моста. Императорский на момент открытия в 1916 году был самым длинным в Европе, а современный Президентский входит в число длиннейших в России.

Один из кварталов исторического центра связан с жизнью семьи Ульяновых - там находятся реставрированные деревянные строения XIX века.

С Ульяновском связаны биографии известных литераторов: Николая Карамзина, Ивана Гончарова, Дениса Давыдова, Николая Языкова и других.

На бульваре Новый Венец установлен памятник букве "Ё".

Главные достопримечательности Ульяновска

Множество знаковых мест в Ульяновске связаны с биографией Владимира Ильича Ленина.

1. Ленинский мемориальный комплекс и площадь Ленина

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Ленинский мемориал - крупнейший музейно-выставочный комплекс, находится в историческом центре города по адресу: пл. Ленина, 1.

Его построили к 100-летию со дня рождения вождя. Это единственный в мире музей с экспозицией, которая отражает весь жизненный путь Ленина. В экспозиции представлено около четырех тысяч экспонатов. Сейчас эта часть мемориала реконструируется. Однако концертный зал, в котором проходят различные мероприятия, а также некоторые павильоны, работают.

Рядом с мемориалом находится дом, где родился Ленин (флигель и дом Прибыловской).

2. Музей-заповедник "Родина В. И. Ленина"

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В. И. Ленина" - комплекс в историческом центре Ульяновска. Он включает 17 музеев, а также выставочные залы "На Покровской" и "На Московской" и Детский музейный центр. На сайте музея-заповедника можно посмотреть карту квартала.

На территории музея-заповедника сохранилась целостная рядовая жилая застройка второй половины XIX - начала XX века (площадью 43,8 га) - это уникальный памятник деревянной архитектуры русского провинциального города.

3. Дом-музей Ленина

Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске находится по адресу: ул. Ленина, д. 70.

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Он расположен в доме, которым владела в Симбирске семья Ульяновых в 1878-1887 годах. Здесь прошли гимназические годы Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В доме-музее воссозданы бытовые условия семьи Ульяновых. В экспозиции представлены подлинные вещи, детали быта и документы, которые помогают понять влияние семьи на формирование личности Владимира Ленина.

4. Памятник букве "Ё"

РГ

Памятник находится на бульваре "Новый Венец", около Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина. Это место популярно у туристов для фотосессий.

Памятник установили в 2005 году. Это двухметровый монолит из красно-серого гранита, в центре которого высечена буква "Ё" - это увеличенная копия буквы из слова "слезы", впервые напечатанной в альманахе Николая Карамзина "Аониды" в 1797 году.

Кстати, в Карамзинском сквере в Ульяновске (также в историческом центре) установлен памятник знаменитому писателю и историку.

5. Памятник Богдану Хитрово

РГ

Памятник находится на бульваре Новый Венец.

Богдан Матвеевич Хитрово - ближний боярин царя Алексея Михайловича, активный общественный деятель XVII века. В 1648 году по царскому указу он руководил строительством засечных черт вдоль реки Волги, которые знаменовали рождение города Симбирска. Крепость, построенная Хитрово, располагалась там, где сейчас находится Соборная площадь.

Музеи Ульяновска, которые стоит посетить

6. Музей истории гражданской авиации

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Расположен в Ульяновске по адресу: ул. Авиационная, 20А, рядом с аэропортом "Ульяновск-Центральный" (пос. Баратаевка).

Это экспозиция самолетов и вертолетов под открытым небом на территории площадью около 18 гектаров. В музее собрано более 4000 экспонатов, связанных с развитием воздушных перевозок в России.

Среди экспонатов:

Ту-144 (первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет);Ил-62 (первый советский дальнемагистральный пассажирский самолет с реактивными двигателями);Ту-114 (дальнемагистральный пассажирский лайнер, установивший несколько мировых рекордов);Як-42 (среднемагистральный пассажирский самолет);Ант-4 (ТБ-1) - первый в мире тяжелый цельнометаллический бомбардировщик, на котором был совершен первый перелет из СССР в США в 1929 году (единственный экземпляр).

7. Художественный музей

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Ульяновский областной художественный музей - один из старейших в Поволжье. Расположен по адресу: бульвар Новый Венец, 3/4.

В музее есть полотна кисти Левицкого, Рокотова, Боровиковского, Брюллова, Иванова, Саврасова, Васильева, Коровина, Гончаровой, Пластова, Пименова, Коненкова и других известных художников XVIII-XX веков.

В комплекс входит также четыре филиала музея: музей изобразительного искусства XX-XXI веков, Историко-художественный музей-заповедник "Прислониха - родина А. А. Пластова", Музей А. А. Пластова, Молодежный центр современного искусства.

8. Музей Гончарова

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Находится по адресу: ул. Гончарова, 20/134 в купеческом доме XVIII века.

Экспозиция посвящена жизни и творчеству русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Здесь можно увидеть подлинные вещи писателя, его родных и окружения.

Среди экспонатов - личные вещи писателя, его рукописи, письма, черновики, документы, издания книг, иллюстрации к произведениям, фотографии и портреты.

Тематические музеи

9. Музей "Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска"

Расположен в Ульяновске на ул. Ленина, 43, в отреставрированном здании Пожарного обоза, построенном в 1874 году при первой части Симбирского полицейского управления. Музей входит в состав музея-заповедника "Родина В. И. Ленина".

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Здесь можно увидеть технику, подлинные документы, фотографии, материалы, связанные с организацией пожарной охраны XIX века.

10. Музей "Почтовое дело Симбирска-Ульяновска"

Расположен в Ульяновске по адресу: ул. Ленина, д. 50А. Он входит в состав музея-заповедника "Родина В. И. Ленина". Экспозиция отражает историю симбирской почты со второй половины XVII века до современности. Здесь будет интересно даже детям: можно попробовать написать письмо гусиным пером; примерить на себя роль ямщика, просигналив в почтовый рожок; поносить сумку почтальона; отправить открытку с музейным штампом.

11. Музей "Симбирское купечество"

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Также является частью музея-заповедника "Родина В. И. Ленина". Расположен на ул. Ленина, 75А, в здании бывшей торговой лавки купцов Жарковых, известных меценатов. Экспозиция будет интересна всем, кто интересуется историей купечества XIX века.

В музее проводятся интерактивные программы, например, "Чай да сахар" - это настоящие купеческие чаепития, во время которых гости узнают об истории горячего напитка и самоваров.

12. Музей "Симбирская фотография"

Расположен по адресу: ул. Энгельса, дом 1Б, входит в состав музея-заповедника "Родина В. И. Ленина".

Экспозиция посвящена истории фотографического искусства в городе. В музее в старинных интерьерах работает фотопавильон конца XIX - начала XX века.

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Здесь приемная со старинной мебелью: зеркалом в резной раме, конторским столом и рабочим местом мастера.

Где погулять в Ульяновске

13. Бульвар Новый Венец и Набережная Волги

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Главная прогулочная зона города с многочисленными смотровыми площадками, частью которой является набережная - отсюда открываются виды на Волгу и мосты через нее, а также на закат вечером. Бульвар соединяет площади Соборную и Ленина, здесь много памятников, фонтанов и зеленых зон. Это любимое место для прогулок и фотосессий как у туристов, так и у местных жителей.

14. Парк Победы

Современный парк с аттракционами, колесом обозрения, спортивными и детскими площадками. Здесь есть зоны для активного отдыха, кафе и аллеи для прогулок.

15. Винновская роща

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Природный парк (особо охраняемая природная территория) с липово-дубравным массивом, редкими растениями и живописными тропами. Здесь находится знаменитая Беседка Гончарова - ротонда, связанная с именем писателя и ставшая символом парка.

16. Парк 40-летия ВЛКСМ

Зеленая территория с сосновым бором, где расположен городской зоопарк и веревочный парк.

17. Александровский парк

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Современная зона отдыха с ухоженными аллеями, фонтанами, кафе и игровыми площадками. Здесь приятно гулять в любое время года, а для детей и взрослых работают аттракционы и спортивные зоны.

Заключение