Как экотуризм помогает восстанавливать популяцию амурского тигра

Эксперт Арамилев: экотуризм помогает восстанавливать популяцию амурского тигра
Развитие экологического туризма способствует сохранению амурского тигра, поскольку помогает финансировать мероприятия по охране природы. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Третий важный компонент - это, конечно, развитие экологического туризма. Потому что экологический туризм - это наиболее щадящая отрасль экономики для природы. Это направление деятельности позволяет насыщать денежными средствами те организации, которые непосредственно вовлечены в дело сохранения природных комплексов. Это заповедники, национальные парки, региональные заказники", - сказал он.
По словам Арамилева, экологические маршруты могут создаваться не только на особо охраняемых природных территориях, но и на других землях, в том числе в охотничьих угодьях.
Он отметил, что средства, которые туристы тратят во время таких поездок, направляются на поддержку природоохранной деятельности.
"Человек, когда посещает экологические тропы в государственных особо охраняемых природных территориях, то да, он тратит свои деньги, но эти деньги идут не на путевку на Мальдивы владельцу, если бы турист приехал на частную базу отдыха, а они идут на содержание заповедника, национального парка, а равно - охрану природы", - пояснил собеседник агентства.
Арамилев добавил, что экологический туризм позволяет участвовать в сохранении природы даже тем людям, которые не связаны профессионально с природоохранной сферой.
"Если ты хочешь помогать природе, но не можешь пойти работать инспектором охотнадзора или в научный отдел заповедника, ты можешь приехать отдохнуть, и твои деньги пойдут именно на правильные вещи для сохранения природы для будущих поколений", - отметил он.
Глава центра подчеркнул, что развитие экологического образования, туризма и работа по предотвращению конфликтов между человеком и дикими животными в конечном итоге способствуют сохранению экосистем и редких видов.
"Как показывает практика, когда мы делаем, казалось бы, такие не связанные напрямую вещи с тиграми - экологическое образование, развитие туризма и разрешение конфликтных ситуаций, - в итоге это приводит к сохранению природы, а в сохраненной природе восстанавливается тигр", - заключил Арамилев.