Туристы не могут вернуть деньги за отмененные брони в отелях Крыма

Туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются, что не могут получить деньги за отмененные брони в отелях.

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«10 дней назад оформил возврат. Нет подтверждения перечисления денежных средств на расчетный счет, игнорирование. Ну ладно, ожидайте досудебку», – написали в чате одного из самых крупных гостиничных комплексов Крыма «Ялта-Интурист».

Жалоба не единственная:

«У меня такая же история! С заявления о возврате денег прошло 13 дней. Никто нигде не отвечает. Денег, похоже, не дождусь, и тоже нужно обращаться в суд».

Впрочем, есть и туристы с другим опытом:

«Была бронь на начало июля. Отменили, написали заявление, приложили все документы, через 10 рабочих дней деньги вернули», – рассказали в том же чате.

Администрация отеля поясняет:

«Стандартный срок возврата средств – 14 рабочих дней с момента предоставления необходимого пакета документов. В связи с ограничениями по электричеству в регионе и большим потоком обращений сроки возврата увеличиваются».

Редакция направила в отель официальный запрос, предложив прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получила.

Отметим, что претензии предъявляют не только к «Ялта-Интурист».

«По понятным причинам пришлось отменить бронь на базе в Саках. Хозяйка уже почти месяц не возвращает предоплату. Ссылается, что не может выехать с турбазы в город и положить деньги на карту», – говорит еще одна путешественница.

Туристы пытаются вернуть деньги через чарджбэк или грозят судом. Но все это работает, только если бронирование было оплачено официально, а не простым переводом с карты на карту или по номеру телефона. В этом случае шансов мало.

В Ассоциации отельеров Крыма проблему признают: не все могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону: вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты, и сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться сразу со всеми отказавшимся. Но заверяют:

«Никто не собирается замораживать средства на полгода-год. Деньги будут возвращены в полном объеме. Сейчас мы обсуждаем с правительством механизмы помощи отельерами, и в ближайшее время этот вопрос будет решен», – сообщил TourDom.ru руководитель ассоциации Сергей Маковей.

Он добавил, что многие гостиницы предлагают клиентам перенести заезд на другие месяцы или следующий год. И 15–20% на это соглашаются.

Отметим, что, по данным платформы Travelline, за последние 2 недели число бронирований в Крыму по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось на 61%, а заездов – на 45%. Количество отмен выросло почти в 3,5 раза.