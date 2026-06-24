В Крыму ввели графики отключения электроснабжения, что на фоне бензинового кризиса добавило забот отелям и пансионатам. Перебои со светом затронули Евпаторию, Ялту, Алушту, Саки, Джанкой, Симферополь, Севастополь и ряд других районов. «ТурДом» выяснил, как гостиницы обеспечивают обслуживание туристов в новых условиях.

В крупных курортных комплексах к подобным ситуациям в целом оказались готовы. Собственные энергетические установки позволяют поддерживать работу ресторанов, холодильного оборудования и обеспечивать электроснабжение номерного фонда. Веерные отключения в Крыму случались и раньше, поэтому многие объекты заранее позаботились о резервных мощностях. Среди них – Riviera Sunrise и Mriya Resort.

В «Ялта-Интурист» на своей странице в соцсетях заверили туристов, что бассейны и рестораны работают в обычном режиме и отдых остается комфортным. Из сложностей там отметили лишь нестабильную телефонную связь.

Сглаживать последствия перебоев помогают генераторы и запасы топлива. По информации участников рынка, Минтуризма Крыма собрало от официально работающих средств размещения заявки на горючее и распределило лимиты. Вместе с тем отельеры признают, что вопрос достаточности запасов для длительной работы резервных энергоустановок остается актуальным.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, часть энергоемких процессов гостиницы переносят на ночное время. В частности, речь идет о стирке постельного белья и других хозяйственных работах.

В курортных комплексах также подчеркивают, что проблем с поставками продуктов питания нет. По словам представителей гостиничного бизнеса, поставщики продолжают выполнять обязательства, а фуры с продовольствием приходят регулярно.

В туристических пабликах можно встретить как сообщения о трудностях в небольших объектах размещения, так и вполне оптимистичные отзывы. К примеру, в тг-канале «Крым – главчат туристов» сегодня написали, хозяйка гостевого дома из Евпатории заверила будущих гостей, что у нее «интернет – оптика, вода – своя скважина, электричество отключали на час в день». То есть объект почти автономный. Отдыхающие заботу оценили:

«90% комфорта из 100%. Если не будет света, в кафе рядом (там много) есть генераторы, кондиционеры и розетки. По воде вы обеспечены. Оптика – не будет от ветра/атак/шторма зависеть интернет».

«Бензин уже в канистрах. Мы едем точно», – сообщила одна из участниц чата.

Ранее TourDom.ru написал, что туристы продолжают планировать поездки в Крым.