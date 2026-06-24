Гидов будут контролировать строже, но поможет ли это туристам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий регулирование деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

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Документ предусматривает, что информация об услугах гидов и инструкторов-проводников, размещаемая в интернете, включая агрегаторы, сервисы объявлений и социальные сети, должна содержать ссылку на запись специалиста в едином федеральном реестре. Онлайн-площадки будут обязаны проверять наличие такой ссылки и соответствие сведений об аттестации данным реестра. В случае выявления нарушений информацию потребуется удалить, в том числе по предписанию контролирующих органов.

Кроме того, закон вводит единый образец нагрудной идентификационной карточки экскурсовода и гида-переводчика, предусматривает возможность аттестации гидов-переводчиков, работающих на жестовом языке, а также расширяет полномочия органов регионального контроля в сфере туризма.

Новые нормы стали очередным шагом в рамках курса на легализацию рынка экскурсионных услуг и деятельности инструкторов-проводников. За последние годы в России в этом отношении было сделано многое: введены обязательная аттестация гидов, федеральные реестры специалистов, а также требования к инструкторам-проводникам, работающим на активных маршрутах.

По словам основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, эффект от этих мер есть прежде всего в контексте вывода рынка из тени и повышения прозрачности отрасли.

«Реестры – это в первую очередь учетная функция. С точки зрения постепенной легализации рынка услуг в данной сфере эффект есть. Тем более включились механизмы регионального контроля – у них появился юридический инструмент для проверок, рейдов и оценки соблюдения обязательных требований», – отметил эксперт.

Однако очевидно, что даже при наличии реестров и формальных норм полностью исключить чрезвычайные происшествия невозможно, поскольку вопросы безопасности во многом зависят от профессионализма и добросовестности конкретных специалистов.

Показательный пример – недавнее решение Елизовского районного суда Камчатского края по делу организатора туристического похода, во время которого тяжелые травмы получила туристка из Саратова – на нее напал медведь. Несмотря на то что туристы в течение 2 дней наблюдали хищников рядом с лагерем и один из них даже повредил палатку, гид продолжил поход, и все закончилось печально для одной из его участниц. Суд признал организатора виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ему полтора года принудительных работ с запретом заниматься туристической деятельностью в течение 3 лет.

Как отмечает Георгий Мохов, безопасность туристов определяется не столько наличием записи в государственной базе данных, сколько качеством подготовки специалистов и соблюдением ими профессиональных требований на маршруте.