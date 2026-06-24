Эксперты оценили ситуацию с авиационным топливом

Рост стоимости авиационного топлива и сообщения о его дефиците на российском рынке могут в перспективе привести к увеличению топливных сборов и пересмотру полетных программ. Однако в разгар летнего сезона туристам не стоит ожидать резкого подорожания авиабилетов, считают опрошенные TourDom.ru эксперты.

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Ситуацию на рынке подогревает продолжающийся рост цен на керосин. Как сообщил «Коммерсантъ», авиатопливо в российских аэропортах с начала июня подорожало в среднем на 17%, а в отдельных случаях и больше. Так, в Махачкале цена, по данным авиакомпании «Азимут», выросла на 64% и достигла 157 тыс. руб. за тонну без НДС. При этом на мировом рынке стоимость, как отмечают участники отрасли, снижается уже третий месяц подряд.

На этом фоне перевозчик обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), предупредив о критической ситуации на российском рынке авиатоплива, и попросил инициировать обращение в Минэнерго для принятия мер по стабилизации ситуации.

Впрочем, участники рынка призывают не драматизировать происходящее. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, последствия роста цен на топливо не проявляются мгновенно.

«У этих процессов есть инерционность. У авиакомпаний долгосрочные контракты. Главное не подорожание, а дефицит авиационного топлива. Это может привести к корректировке полетных программ. Пока этого не происходит», – отметил он.

Эксперты считают, что в июле и августе, на которые приходится пик летнего туристического сезона, изменения тарифов маловероятны. Если авиакомпании и будут пересматривать топливные сборы, то скорее уже осенью.

«Можно предположить, что через 2 месяца, в межсезонье, это будет ощутимо на топливных сборах и на объеме перевозки. Но – при негативном сценарии развития событий», – отмечают собеседники редакции.

По их мнению, даже в случае сокращения части полетов серьезных потрясений рынок не испытает. На фоне охлаждения спроса на внутренний туризм в межсезонье уменьшенного количества полетных программ может оказаться достаточно для удовлетворения потребностей пассажиров.

При этом внимание участников рынка привлекает тот факт, что с подобным заявлением – о подорожании авиационного топлива и его дефиците – не выступил ни один из крупных российских перевозчиков.

«Государство держит ситуацию на контроле и в случае чего поможет. Например, в 2022 году оно уже выделяло авиакомпаниям 100 млрд руб. субсидий на компенсацию расходов по внутренним перевозкам», – отметил один из экспертов.

Собеседники редакции напоминают, что ситуация в первую очередь зависит и от внешних факторов. Во время недавнего обострения на Ближнем Востоке мировые цены на топливо взлетели, однако сейчас они, наоборот, снижаются. Поэтому говорить о долгосрочном тренде пока преждевременно.

Крупные российские авиакомпании, к которым обратилась редакция с вопросом о возможной реакции на подорожание топлива, пока воздерживаются от комментариев.