В Дагестане откроются новые средства размещения туристов

Дагестан расширяет туристскую инфраструктуру: в июле в республике откроются пять новых объектов размещения туристов.

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«В числе объектов, готовящихся к открытию: туристическая база "Рубас", гостиничный комплекс "Ярус", гостиничный комплекс "Maali Resort", модульный гостинично-оздоровительный комплекс "Сали", спортивно-оздоровительный комплекс "Лотос", ориентированный на развитие инфраструктуры для активного отдыха и оздоровительных программ», — сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Как пояснили в ведомстве, все объекты находятся на финальной стадии строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован на июль, что позволит уже в разгар текущего летнего сезона увеличить возможности региона по приему туристов.

Модульные объекты размещения повышают доступность отдыха, улучшают качество туристических услуг и создают более комфортные условия для пребывания гостей региона.