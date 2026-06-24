В аэропорт Сочи вернулись все самолеты с запасных аэродромов

Все воздушные суда, которые ранее были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничений на полеты, прибыли в Сочи и уже отправились по своим маршрутам. Об этом сообщили в аэропорту курорта.

«Все воздушные суда вернулись с запасных аэродромов в Сочи и отправлены в города назначения», – отметили представители авиагавани.

Несмотря на стабилизацию ситуации, часть рейсов по-прежнему выполняется с отклонением от графика. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 23 рейса. Изменения затронули направления в Москву, Самару, Стамбул, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск и ряд других городов.

На прилет с опозданием ожидаются еще 29 самолетов. Корректировки коснулись рейсов из Москвы, Самары, Стамбула, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска и других пунктов назначения.

С начала суток аэропорт обслужил 60 рейсов и около 7 тыс. пассажиров. В воздушной гавани отметили, что перевозчики продолжают приводить расписание в нормальный режим.

Для пассажиров, ожидающих отправления, работают представители авиакомпаний. Они оказывают необходимую помощь в соответствии с действующими правилами. По информации аэропорта, большого скопления людей в терминалах нет.

Напомним, в течение последних суток Росавиация несколько раз вводила временные меры безопасности в аэропорту Сочи. Последнее такое решение действовало утром 24 июня с 06:47 до 08:29 по московскому времени. Аналогичные меры ранее затрагивали также аэропорты Краснодара и Геленджика.