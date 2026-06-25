Эксперт объяснил рост интереса к необычным путешествиям

Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что интерес россиян к нестандартным путешествиям растёт из-за любознательности и желания увидеть новые направления.

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В беседе с «Радио 1» он отметил, что такие маршруты чаще выбирают туристы, которые уже знакомы с популярными местами. Программы могут быть посвящены автомобилям, гастрономии, виноделию, космосу, культуре и другим темам.

По словам Мкртчяна, пляжный отдых сохранит спрос у семей с детьми.

Необычные туры обычно дороже классических из-за малых групп и индивидуального подхода, а начинать выбор стоит с собственных интересов, добавил эксперт.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что родители при выборе детского лагеря всё чаще обращают внимание на безопасность, логистику и близость к дому.