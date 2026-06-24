Где в горах Сочи можно увидеть капибар и других экзотических животных
Капибары прописались в сочинских горах. Необычных зверьков, которые сегодня пользуются большой популярность среди туристов, теперь можно увидеть на нескольких местных курортах.
Вообще же на Красной Поляне обитает немало экзотических для здешних мест животных, приехавших из разных уголков земного шара. Например, на горных курортах живут южноамериканские альпаки, северные олени и хаски, камерунские козочки и французские овечки. А недавно появился тематический парк.
"Посетителей ждут самые крупные грызуны на планете - обаятельные капибары, а также патагонские мары, кролики, овечки уэссан и другие животные, за которыми можно понаблюдать и узнать больше об их особенностях и образе жизни", - рассказали "РГ" в пресс-службе курорта.
Капибар называют настоящим антистрессом. Наблюдать за ними можно часами. Водосвинки очень любят купаться, они вегетарианцы - едят свежую траву, тыкву, сельдерей, яблоки. В парке проводят экскурсии, во время которых можно познакомиться с ними поближе. А карликовые овечки уэссан (их родина - остров Уэссан, который находится у входа в пролив Ла-Манш) - одни из самых маленьких в мире: барашки весят 20-22 килограмма, а овцы - 15-16. У них очень мягкая шерсть, на ощупь как кашемир. Они очень контактные и легко дают себя погладить.
Не менее популярны у гостей сочинских горных курортов альпаки. С ними можно сфотографироваться в двух тематических парках. В первом из них живут еще и ослик, европейская лань, козы Камори. Альпаки - большие поклонницы моркови. У них от природы нет верхних зубов, укусить они не могут, а морковку берут губами. Так что туристы могут их покормить и параллельно погладить. Только подходить к ним лучше сбоку или спереди и гладить по длинной шее и туловищу. Шерсть у нее мягкая, упругая и теплая.
Периодически альпак стригут и делают им интересные прически. Весят они обычно около 70-80 килограммов, живут примерно 25 лет. В основном окрас у них коричневый, кофейный, кремовый, к редким цветам относятся черный, серый и белый.
Российская Газета
Тех же, кого тянет на русскую экзотику, заинтересуют оленьи фермы. Корреспондент "РГ" сама побывала на одной из них, погладила и покормила этих удивительных животных ягелем, до которого они очень охочие. За лакомство они легко подставляют свои теплые носы, пушистые лбы и спины для ласки.