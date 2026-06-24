Где в горах Сочи можно увидеть капибар и других экзотических животных

Капибары прописались в сочинских горах. Необычных зверьков, которые сегодня пользуются большой популярность среди туристов, теперь можно увидеть на нескольких местных курортах.

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Вообще же на Красной Поляне обитает немало экзотических для здешних мест животных, приехавших из разных уголков земного шара. Например, на горных курортах живут южноамериканские альпаки, северные олени и хаски, камерунские козочки и французские овечки. А недавно появился тематический парк.

"Посетителей ждут самые крупные грызуны на планете - обаятельные капибары, а также патагонские мары, кролики, овечки уэссан и другие животные, за которыми можно понаблюдать и узнать больше об их особенностях и образе жизни", - рассказали "РГ" в пресс-службе курорта.

Капибар называют настоящим антистрессом. Наблюдать за ними можно часами. Водосвинки очень любят купаться, они вегетарианцы - едят свежую траву, тыкву, сельдерей, яблоки. В парке проводят экскурсии, во время которых можно познакомиться с ними поближе. А карликовые овечки уэссан (их родина - остров Уэссан, который находится у входа в пролив Ла-Манш) - одни из самых маленьких в мире: барашки весят 20-22 килограмма, а овцы - 15-16. У них очень мягкая шерсть, на ощупь как кашемир. Они очень контактные и легко дают себя погладить.

© Российская Газета

Не менее популярны у гостей сочинских горных курортов альпаки. С ними можно сфотографироваться в двух тематических парках. В первом из них живут еще и ослик, европейская лань, козы Камори. Альпаки - большие поклонницы моркови. У них от природы нет верхних зубов, укусить они не могут, а морковку берут губами. Так что туристы могут их покормить и параллельно погладить. Только подходить к ним лучше сбоку или спереди и гладить по длинной шее и туловищу. Шерсть у нее мягкая, упругая и теплая.

Периодически альпак стригут и делают им интересные прически. Весят они обычно около 70-80 килограммов, живут примерно 25 лет. В основном окрас у них коричневый, кофейный, кремовый, к редким цветам относятся черный, серый и белый.

Российская Газета

Тех же, кого тянет на русскую экзотику, заинтересуют оленьи фермы. Корреспондент "РГ" сама побывала на одной из них, погладила и покормила этих удивительных животных ягелем, до которого они очень охочие. За лакомство они легко подставляют свои теплые носы, пушистые лбы и спины для ласки.