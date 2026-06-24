Отели Крыма не обязаны обеспечивать туристов бензином

В Министерстве курортов и туризма Крыма прокомментировали рассылку, которую на днях получили отельеры. Напомним, их предупредили об ответственности «за наличие топлива для выезда туристов» с полуострова.

В ведомстве корреспонденту TourDom.ru пояснили: речь не о том, что гостиницы обязаны обеспечивать гостей бензином, а о необходимости рекомендовать всем вновь прибывающим автотуристам, оформившим брони, самим позаботиться о своей машине: заправить полный бак в автомобиле перед пересечением Крымского моста, а также взять с собой резервный запас топлива.

В связи с дефицитом топлива отдыхающих, приехавших в республику до 1 июня, министерству приходилось заправлять топливом на обратную дорогу в ручном режиме.

«Отели несут ответственность за коммуникацию с гостем, разъяснения ситуации, сопровождение туриста от дома до места отдыха и не перекладывают ее только на правительство Крыма. Иные требования по работе гостиничного сектора Крыма не выставлялись», – сообщили в министерстве.

Отметим, что советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что теперь можно провозить через Крымский мост до 200 литров бензина на один автомобиль. Этого объема вполне хватит, чтобы добраться до места отдыха, а потом благополучно вернуться домой.