Анапа получила туристов из Крыма, но до бума еще далеко

Ограничения в Крыму помогли Анапе привлечь дополнительных туристов. По оценке туроператоров, проблемы на полуострове добавили курорту около 20% бронирований. Однако отельеры уверены, что говорить о туристическом буме пока рано: перебронирования есть, но многие гостиницы по-прежнему работают с невысокой загрузкой.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, Анапа начала расти еще задолго до нынешних проблем в Крыму. Тем не менее последние события на полуострове заметно усилили этот тренд.

«Если до 1 июня мы росли по Анапе примерно на 40% год к году, то сейчас рост составляет около 60%. Эти дополнительные 20% можно считать крымским эффектом», – рассказал «ТурДому» эксперт.

Сейчас туристы в основном бронируют отдых в Анапе на конец июня и начало июля. Средняя глубина продаж составляет 15–20 дней, что говорит о достаточно осторожном поведении путешественников.

В санатории «Родник» также подтверждают, что переориентация туристов действительно происходит. Там регулярно получают звонки от гостей, которые первоначально собирались провести отпуск в Крыму, но после изменения обстановки решили выбрать Анапу. При этом речь не идет о массовом потоке.

«Такие обращения есть, но нельзя сказать, что их очень много. Это заметно, но не настолько, чтобы говорить о каком-то ажиотаже», – отмечают в санатории.

Интересно, что даже на фоне дополнительного спроса объект не стал повышать цены. В «Роднике» объясняют это просто: часть туристов, отказавшихся от поездки в Крым, вообще решила не ехать на Черное море. Поэтому попытки заработать на ситуации могут привести к потере клиентов.

Однако не все представители гостиничного бизнеса ощущают даже умеренный приток туристов.

По словам представителя отелей «Три мушкетера» и «Золотые пески», перебронирования действительно происходят, но носят скорее точечный характер.

«Сказать, что сегодня идет массовый переток туристов из Крыма в Анапу, я не могу. Да, отдельные туристы приезжают, но говорить о высокой загрузке курорта пока не приходится», – рассказал собеседник.

По его мнению, многие отельеры ожидали заметного роста спроса уже в июне, однако надежды пока не оправдались. Более того, гостиницы продолжают бороться за гостей с помощью очень привлекательных цен.

Например, на длинные июньские выходные один из объектов предлагал тур за 9500 руб. на человека. В стоимость входили проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», бассейн, экскурсия по предгорьям Кавказа, развлекательная программа, рыцарский турнир и фольклорное шоу. Несмотря на это, высокой загрузки добиться не удалось.

Тем не менее сезон для курорта складывается значительно лучше прошлогоднего. По оценке Сергея Ромашкина, если в рекордном 2024 году Анапа приняла около 5 млн туристов, то в 2025-м турпоток сократился примерно до 2,6 млн человек.

По итогам этого сезона рынок рассчитывает увидеть уже 3,8–4 млн туристов.

Впрочем, нынешний рост связан не только с проблемами в Крыму. Интерес к Анапе начал восстанавливаться еще весной, после новостей о подготовке пляжей к сезону. А сам переток туристов с полуострова на курорты Краснодарского края рынок наблюдает не впервые: похожая ситуация была и после событий на Крымском мосту в 2023 году.

К тому же сами туристы, которые уже успели отдохнуть на курорте, рассказывали нам, что опасения по поводу мазута и дефицита бензина во многом не подтвердились.