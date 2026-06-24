В Анапу и Новороссийск запустили дополнительные поезда

Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные поезда из Москвы в Анапу и Новороссийск. Новые рейсы будут курсировать до конца сентября и должны увеличить провозные возможности в разгар курортного сезона.

В Анапу добавили сразу несколько составов. Среди них двухэтажный поезд №155/156 Москва — Анапа, который будет отправляться из столицы ежедневно в 23:38, а из Анапы — в 10:05. Также через день начнет курсировать поезд №275/276 Москва — Анапа. Кроме того, ежедневными станут поезда №563/564 Москва — Анапа с отправлением из Москвы в 21:35 и №567/568 Москва — Анапа, который будет уходить в 23:20.

Дополнительный поезд №233/234 назначили и по маршруту Москва — Новороссийск. Он будет отправляться из Москвы ежедневно в 10:10, а из Новороссийска — в 09:50. По пути следования составы будут делать остановки на станциях Лиски, Россошь, Лихая, Тимашевская и других.

В ФПК отметили, что поезда сформированы из современных вагонов с кондиционерами и биотуалетами. В штабных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а в некоторых вагонах разрешен проезд с домашними животными.