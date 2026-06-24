Власти Анапы исключили ещё 3,5 км пляжа из опасной зоны после разлива мазута
Власти Анапы исключили из опасной зоны еще 3,5 км песчаного побережья, пострадавшего от масштабного разлива мазута. Соответствующее постановление подписала глава курорта Светлана Маслова.
Речь идёт об участке от детского санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка», где пляжи отсыпали чистым слоем песка в 50 см.
«Таким образом, из опасной зоны исключены уже 8 км анапских песчаных пляжей, а также все галечные. Работы продолжаются планомерно, сейчас они подходят к финальной стадии на третьем и активно идут на четвертом участке»,
— сообщила мэр курорта в соцсетях.
Она отметила, что на уже восстановленных пляжах идёт боронование и двукратное просеивание песка.
Напомним, в Анапе появилась вторая «золотая рука» — у подножия Кавказских гор. Прочему многие не оценили новый арт-объект.