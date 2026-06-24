КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Жители и туристы Анапы в летний сезон могут посетить 84 пляжных территорий. На них завершены все работы по восстановлению береговой линии, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В Анапе для жителей и туристов доступны 84 пляжа. На них завершили все работы по восстановлению береговой линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 июня открыли еще один участок - от детского санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка" протяженностью 3,5 км. Соответствующее постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова.

Всего на курорте полностью восстановили и открыли 8 км песчаных и все галечные пляжи.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы, отмечается в сообщении. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.