Шерегеш может стать круглогодичным курортом федерального значения

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Илья Середюк провели инспекцию реализации крупных инвестиционных проектов в Шерегеше. В рамках визита они посетили строительную площадку 16-этажного апарт-отеля, который возводится в комплексе «Алтын Шор».

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На данный момент, спустя чуть больше месяца после забивки первой сваи, уже ведется возведение стен. Площадь нового отеля составит более 33 тысяч квадратных метров, и он будет включать 667 номеров, а также общественные пространства.

Кроме того, в секторе Е Шерегеша за последние годы значительно увеличился номерной фонд, а также была построена современная освещенная дорога. В планах на 2026 год — ввод в эксплуатацию еще 178 номеров и завершение реконструкции ресторана на 350 посадочных мест.

Илья Середюк отметил, что власти активно привлекают федеральные средства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также частные инвестиции. В созданной в 2025 году особой экономической зоне «Горная Шория» уже работают три резидента с проектами на сумму 66 миллиардов рублей.

Губернатор выразил уверенность, что благодаря системному взаимодействию с федеральным центром и поддержке президента, Шерегеш сможет стать круглогодичным курортом федерального значения и важным элементом несырьевой экономики Кузбасса, пишет KP.RU.