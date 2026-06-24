Спрос туристов на Курилы превышает предложение

Туристический спрос на Курильские острова превышает предложение, ведется работа по наращиванию мест размещения. Об этом сообщил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Несмотря на то, что за последние три года более 10 проектов по местам размещения было построено, все равно ощущается нехватка мест размещения. Спрос превышает предложение, поэтому, конечно, мы приглашаем наших инвесторов, возим их с бизнес-миссией, показываем те инвестлоты, которые с правительством Сахалинской области сформировали. А нашим туристам, жителям пока советуем заранее планировать свои поездки, чтобы сполна насладиться всем, что можно увидеть на Курильских островах", - сказал он.

Гендиректор КРДВ добавил, что на Курилах количество инвестпроектов достигло 65.

"Только за этот год - плюс 17 проектов. До 2025 года это значение не превышало девяти. <…> В основном это наши отечественные инвесторы", - сказал он.

Запрягаев отметил, что Приморский и Хабаровский края, Бурятия, Амурская область и Камчатка стали лидерами по туристическому потоку среди регионов Дальнего Востока в 2025 году. По его словам, в 2025 году на Дальний Восток совершено 7,2 млн туристических поездок.