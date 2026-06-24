В Москве заработал маршрут для путешествий по историческим усадьбам в рамках проекта "Лето в Москве". Всего три варианта прогулок по 25 столичным усадьбам и необычные факты о каждой. Маршруты между особняками на карте подобраны в разделе "Транспорт" в Яндекс Go.

Карта устроена как игра-исследование: посетители усадеб переходят от одной локации к другой и собирают штампы. За пять, десять или пятнадцать отметок на карте можно получить приз на фестивальной площадке "Московские сезоны" в Коломенском, а чай выдают ещё и в туристическом центре в парке "Зарядье". Предусмотрен специальный подарок для тех, кто посетил дополнительно две и более усадеб за пределами Москвы.

"На карте - три маршрута: для семей с детьми, ценителей искусства и тех, кто открывает Москву как турист. К каждому мы подобрали удобный способ передвижения. Например, новичкам в столице - метро, чтобы за день успеть побольше, а для поездок с детьми - электробус без лишних пересадок. Благодарны за сотрудничество проекту "Лето в Москве", которое помогло показать разнообразие городских маршрутов в наших сервисах. С этой картой горожанину легко сориентироваться в пути до усадьбы: можно посмотреть ближайший автобус, увидеть расписание электричек, а также пополнить Тройку", - рассказали в "Яндекс Go".

Новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начался 30 мая. Жители и гости столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические пространства. Среди новых мест - Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также кинопарк "Москино". Всего фестиваль объединил 77 площадок.

За три года в рамках фестиваля прошло более 7,7 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 3,5 миллиона человек.