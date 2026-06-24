Отдыхать в Анапе придется по новым правилам

В Анапе ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщила в соцсетях глава города Светлана Маслова.

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Ограничения будут действовать на территории курорта до 19 сентября. На этот период в Анапе запретили использование открытого огня, в том числе во время огненных шоу, а также пиротехнических изделий. Под запрет попали и сжигание мусора, и сжигание сухой растительности.

Чтобы контролировать пожароопасную обстановку, в каждом сельском округе создали специальные мониторинговые группы. В них вошли представители администрации, казачества и добровольных пожарных дружин. Главы сельских администраций будут следить за ситуацией в круглосуточном режиме.

Власти напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого режима предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Если нарушение приведет к ущербу жизни, здоровью людей или лесным насаждениям, может наступить и уголовная ответственность. При обнаружении возгорания жителей просят сразу сообщать об этом в экстренные службы.