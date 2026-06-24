Туристы в Сочи придумали хитрую схему, чтобы не платить за трансфер

Туристы в Сочи нашли необычный способ сэкономить на поездках по городу и не платить за такси до пляжей. Вместо обычного трансфера отдыхающие выбирают квартиры и дома, выставленные на продажу рядом с морем, а затем договариваются с риелтором о просмотре.

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По словам самих агентов, схема устроена просто: туристы просят показать объект, риелтор подвозит их к нужному месту, после чего «покупатели» быстро осматривают жилье, говорят, что подумают, и отправляются отдыхать дальше. В итоге вместо поездки на такси они получают бесплатный проезд до нужной точки.

Как утверждают пострадавшие риелторы, такая практика существует уже второй год, но этим летом стала особенно массовой. По их слловам, «клиенты» все чаще интересуются жильем у моря, однако сделки в итоге не заключают, пишет «BAZA».

По подсчетам отдыхающих, за неделю отпуска такая схема позволяет сэкономить более 10 тысяч рублей на поездках. Для риелторов же это обернулось неожиданной нагрузкой: вместо потенциальных покупателей они все чаще получают пассажиров, которые используют просмотр жилья как бесплатный трансфер.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что морской маршрут связал Центральный Сочи и Адлер.