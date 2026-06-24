Какие не самые популярные достопримечательности можно посмотреть в Екатеринбурге

В любом большом городе есть достопримечательности общеизвестные, которые бывалые путешественники, заранее найдя информацию в интернете, дисциплинированно обходят, иногда даже вдоль заботливо нарисованных на тротуаре указательных линий. Но обязательно есть и другие, не менее знаковые - они расскажут о городе, его прошлом и жителях весьма занятные истории, не вполне вписывающиеся в рамки официального краеведения. При одном условии: не стоит относиться к ним слишком серьезно.

© "Дом-ананас" // Российская газета

Имени пламенного революционера

Как известно, долгое время град святой Екатерины носил имя одного из главных деятелей ранней советской власти Якова Свердлова. Пламенный большевик, доверенное лицо Ленина, безжалостный администратор, харизматичный жгучий брюнет в черной кожаной тужурке, сапогах и фуражке, за свой извечный, как бы сейчас сказали, "лук" (не путать с репчатым) и методы ведения работы прозванный "черным дьяволом революции". Именно таким он запечатлен на памятнике, стоящем посреди проспекта, разумеется, Ленина, посреди взрывающегося по весне сиренью маленького сквера… и большой области, до сих пор Свердловской. Кстати, статуя Якова Михайловича - один из главных открыточных видов города.

Тужурка демонстрировалась в музее истории столицы Среднего Урала, потом куда-то подевалась. Правда, о Свердлове до сих пор напоминают мемориальные таблички. Например, на двухэтажном особнячке на улице имени другого революционера - Кирова: "В этом доме в 1905-1906 годах находилась штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б)". Здесь жил и сам Яков Михайлович с боевой подругой Клавой (в честь нее тоже названа улица), хотя, занудно отметим, был женатым человеком. А пару лет назад полиция обнаружила в этих исторических стенах бордель - его прикрыли после проведенной общественниками "контрольной закупки". Эта новость развеселила горожан и даже наметила новую точку на карте для интересующихся гримасами и парадоксами истории. Наверное, в стенах особнячка до сих пор тихо обитают некие силы, провоцирующие на любовные и прочие авантюры.

Голова малыша Доуэля

Сердобольные екатеринбуржцы попытались открыть младенцу глаза // РГ

Кстати, неподалеку от любовно-партийного гнездышка находится шедевр современного искусства - голова младенца с закрытыми глазами. Две художницы, ее создавшие, изначально хотели утопить ребенка в Верх-Исетском пруду, но отчего-то передумали: или рука не поднялась, или деньги на проект закончились раньше запланированного. Но получилось даже лучше - так дамы нагнали жути куда больше. Почти трехметровый арт-объект покойницкого серого цвета поместили на самом краю пирса. Первая реакция увидевших его обычно сводится к произнесению вслух седьмой буквы русского алфавита с добавлением восклицательного знака либо многоточия. Но авторы отважно вступили в полемику со зрителями, уверяя, что их произведение имеет огромную смысловую нагрузку: уральские заводы возникли на берегах рек, вода наполняла энергией и запускала станки и механизмы, стало быть, младенец, вышедший из этой же воды и отлитый из металла, "несет в себе индустриальное наследие и вместе с тем обращен в будущее". За три прошедших года екатеринбуржцы привыкли к "расчлененке" (человек ко всему привыкает), жалеючи называют объект "головой малыша Доуэля" и рекомендуют гостям как бесспорное свидетельство нашей продвинутости в области современного искусства.

Для тех же, кто предпочитает оценивать контемпорари арт разными буквами, словами и даже предложениями, возле кинотеатра "Космос" установлен объект куда более внятный по смыслу - единственный в своем роде "Гордый фонарь": он не сутулится, не смотрит себе под ноги, а по ночам дерзко светит в лицо звездам. Интересующимся остается найти ответ на два одинаково непростых вопроса: какой смысл в такой гордости, если ты рожден фонарем, и как сделать с этим воображалой удачное совместное фото.

"Гордый фонарь" выделяется на фоне остальных собратьев // РГ

Лев на выпасе

А еще в Екатеринбурге живет замечательный человек, предприниматель и меценат, который, как царь Мидас, превращает в золото все, к чему прикасается, - в буквальном смысле. Ну красиво ему так. И однажды поставил он поперек пешеходной улицы Вайнера скульптуру огромного льва. Усы, лапы, хвост - все как положено, очень реалистично. Сияли сусальным золотом грива, кисточка на хвосте… и первичные половые признаки. Проще говоря, львиные яйца без всякого неуместного символизма. В виде бонуса пресс-служба мецената еще и просветила горожан: мол, в Нью-Йорке на Уолл-стрит стоит бронзовый бык, и люди вечно в очередях давятся, чтоб его промеж ног погладить и привлечь финансовую удачу. Так вот, у нашего льва орган, регулирующий денежные потоки, аж в три раза больше, чего мелочиться-то. Свистят, не поверил народ и помчался проверять. К вечеру первого дня один из порталов подвел итоги: 57 процентов проголосовавших скульптуру не одобрили, 25 сочли годным произведением искусства, а 18 - погладили где велено и начали держать карман шире.

В итоге толерантные 43 процента были-таки побеждены пуританскими 57-ю, и пятиметровый лев исчез так же внезапно, как появился. Но если вы не ленивы, верите в хорошие приметы и не падаете в обморок от эротических моментов в искусстве, то легендарный лев к вашим услугам - стоит лишь проехать15 минут по Челябинскому тракту. Царь зверей мирно пасется недалеко от дороги на зеленом лугу - подходите, гладьте на здоровье. Кстати, теперь к нему еще и триумфальная арка прилагается - композиция выглядит весьма эффектно.

Битва Пассажа с "ананасом"

Ценители и знатоки архитектуры приезжают в Екатеринбург любоваться на шедевры конструктивизма: дом-корабль, дом-улитка, дом-расческа, дом-серп и молот. Для контраста (ну что за картина без теней и полутонов) им обязательно показывают здание Пассажа, считающееся среди специалистов идеальным образцом варварской реконструкции. Псевдодворец, построенный на месте разрушенного памятника архитектуры, профессионалы считают "чудовищным кубом из пенопласта", "карикатурой" и "пародией". Усиливают впечатление огромные конструкции из ржавого железа на площадке перед зданием - жители сравнивают их с надгробиями. Фотографии на фоне Пассажа получаются страшненькими, но зато не сиропными.

Еще более интересную историю расскажет желающим ТРЦ "Алатырь". В свое время его признали "самым уродливым зданием Екатеринбурга", портящим облик города, и приговорили к демонтажу. Таковы результаты проекта мексиканского художника Густаво Артигаса "Голосуй за снос", запущенного на первой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Произошло это 16 лет назад, "приговоренный", конечно, жив-здоров, хотя в каждой шутке есть доля шутки.

Тем не менее город, много лет расплачивающийся варварской точечной застройкой и не менее решительной политикой "реконструкции старины" за славу самого компактного в России миллионника, может похвастаться и настоящими шедеврами современной архитектуры мирового уровня. Один из них - штаб-квартира известного производителя меди. Горожане нарекли ее "домом-ананасом" за сходство с заморским фруктом: золотистые сложно-выпуклые фасады и выступающие ромбовидные окна. Здание - одно из двух в России, возведенных по проектам бюро сэра Нормана Фостера - гуру хайтека.

Знакомством с архитектурным воплощением ананаса мы решили закончить экскурсию по неочевидным достопримечательностям Екатеринбурга - на хорошей ноте, как и положено в таких случаях.