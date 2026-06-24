Где и как можно отдохнуть на юге Дальнего Востока в пик летнего сезона

Предстоящий высокий сезон на Дальнем Востоке обещает быть насыщенным. Мало того что на юг макрорегиона отправятся жители субъектов ДФО и, из-за геополитической ситуации все больше россиян устремляют взгляды при планировании отпуска на восток страны. Какие есть возможности для отдыха, узнал корреспондент "РГ".

Пляжи и автопробеги

Потрясающая природа, красивейшее морское побережье, событийные мероприятия и экстремальные туры - именно эти составляющие делают Приморье привлекательным для путешественников из разных уголков России и зарубежья.

70 процентов туристов, приезжающих в регион, выбирают именно пляжный отдых. Японское море - самое теплое на востоке РФ. Купальный сезон официально откроется 30 июня и продлится до 15 сентября, а может, и до октября, если повезет с погодой. Кстати, на юге региона, в Хасанском районе, морская вода прогрелась до 20 градусов, во Владивостоке и других районах края пока около 16.

В крае насчитывается более 100 благоустроенных объектов отдыха на морском побережье и у пресных водоемов. Пригодными для купания в столице края и его окрестностях официально признаны 13 мест. В их числе пляжи "Юбилейный" и на Санаторной, в бухтах Лазурной (Шамора) и Стеклянной, плюс прибрежная полоса вдоль Университетской набережной и пляж в районе Канала на острове Русском.

Напомним, в регионе более 1000 коллективных средств размещения с номерным фондом порядка 32 тысяч номеров. Это базы отдыха, гостевые дома и глэмпинги, а также гостиницы, отели, мотели и хостелы. Но уже сейчас номерной фонд в Приморье до конца сентября практически полностью забронирован. Часть туристов предпочитает аренду частного жилья, находя его через интернет.

Летом заметно вырос спрос на индивидуальные авторские маршруты в Приморье. По данным дальневосточных туроператоров, россияне выбирают туры на пять-семь дней с акцентом на полное обслуживание и поездку в приграничный Китай.

Туристы, желающие посетить Приморье, могут сформировать индивидуальный маршрут, обратившись в Туристско-информационный центр края. Там предоставят актуальную информацию о достопримечательностях, гостиницах и ресторанах, а также познакомят со специальной программой лояльности для гостей региона.

Гостям предлагают экологические маршруты, например посещение акваферм с дегустацией мидий, гребешков и других морских деликатесов. На туристов-гурманов рассчитаны и гастрономические фестивали.

Рок-н-ролл и Фуюань

Хабаровский край в пик сезона привлекателен событийными мероприятиями. Восемь крупных этнографических фестивалей, в том числе традиционная удэгейская "Встреча сородичей" в селе Гвасюги района имени Лазо, пройдут летом. Много любителей музыки, как обычно, приедет на фестивали "Рок над Амуром" (22 августа) и "Арсеньев.Live" (сентябрь, дата пока не названа).

- У туристов, приезжающих к нам, растет интерес к авторским турам, связанным с экотуризмом и этнографической культурой. Больше стало путешествующих семьями, - сообщила замдиректора Туристического информационного центра Хабаровского края Наталья Савина.

Гостям края предлагают "премиальные нишевые продукты" - кемпинговые городки на берегу Охотского моря в Ванинском районе, где можно в полной мере ощутить себя исследователем первозданной природы и отлично порыбачить.

В регионе есть глэмпинги, расположенные в интересных и красивых местах, - на берегу реки Анюй, славящейся рыбалкой, у горы Хехцир в охранной зоне заповедника "Большехехцирский", а также базы отдыха и усадьбы.

В районе имени Лазо открыли официальный доступ к популярному у туристов месту - горе Пилахта. Дорога к ней идет по особо охраняемой территории, где действуют строгие ограничения. Теперь с помощью Туристско-информационного центра можно организовать легальное посещение этого заповедного уголка природы.

Из-за роста интереса россиян к путешествиям в приграничный Китай решено удвоить количество рейсов скоростного речного маршрута Хабаровск - Фуюань.

С острова на… остров

Летом Сахалин не менее привлекателен, чем снежной зимой. Портрет отдыхающего на острове значительно изменился.

- Раньше в основном это была активная молодежь - "авантюристы" в хорошем смысле слова, - шутливо заметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. - Сейчас больше тех, кто приезжает семьей, берет с собой бабушек и дедушек. И в целом стало больше путешествующих пенсионеров. Всем нравится уникальная девственная природа острова, возможность отведать свежайшей рыбы и морепродуктов и шанс отдохнуть на океанском или морском побережье.

На острове шесть пляжей сертифицировано по федеральному стандарту "синий флаг". Такого нет ни в одном регионе ДФО. Морская вода у Сахалина даже летом холодна, но любителей искупаться в Тихом океане среди местных жителей и туристов хватает. И все условия для этого есть. Кстати, некоторые пляжи оборудованы бассейнами с подогретой водой.

В пик сезона стартуют рейсы пилотного морского маршрута с Сахалина к соседнему острову Монерон. Это одна из самых интересных дайвинг-локаций региона, да и всей России. Благодаря теплому Цусимскому течению подводный мир там отличается тропическим многообразием и яркостью. В первый рейс пассажирское судно "Игорь Фархутдинов", задействованное на регулярных перевозках между Сахалином и Курилами, отправится 1 июля.

- Если маршрут будет пользоваться спросом у сахалинцев и туристов, мы расширим географию поездок, - сообщил Артем Лазарев.

В целом путешествия по стране стали дороже, короче и… насыщеннее. Дальний Восток не исключение. Транспортная составляющая - одна из главных проблем. Подорожали гостиницы и обслуживание. По данным популярного сайта "Клуб приключений", стоимость тура на пять-семь дней на Дальний Восток начинается с 65 тысяч рублей (без стоимости авиаперелета) и зависит от выбранного маршрута.