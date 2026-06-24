В России начал действовать первый ГОСТ на глэмпинги

Первый национальный стандарт, устанавливающий требования к глэмпингам и предоставляемым в них услугам, начал действовать в России, выяснил корреспондент ТАСС.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к глэмпингам и предоставляемым в них услугам. Настоящий стандарт предназначен для применения юридическими лицами (организациями) и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуг глэмпингов. Настоящий стандарт не распространяется на гостиницы, кемпинги и гостевые дома", - говорится в документе.

ГОСТ, разработанный Роскачеством, начал свое действие 1 июня 2026 года.

Согласно указанному в общих требованиях к стандарту, глэмпинги могут относиться к базам отдыха. Потребителями соответствующих услуг являются физлица, включая самостоятельных туристов и путешественников в составе групп.

Стандарт устанавливает требования к размещению и расположению глэмпингов, к территории глэмпинга, к сетям инженерно-технического обеспечения, к информационному обеспечению, требования к перечню оказываемых в глэмпингах услуг, к персоналу, а также требования безопасности и охраны окружающей среды.

В документе подчеркивается, что при организации глэмпингов должны быть обеспечены меры по учету особых условий охраны окружающей среды, животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных с обеспечением безопасности для туристов.