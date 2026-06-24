Синоптик рассказала о температуре воды в морях на российских курортах

Температура воды в морях, омывающих Россию, составляет до 24°C у прибрежных городов. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Калининград — +18°C, Анапа — +17, Алушта и Феодосия — +19, Евпатория, Ялта и Туапсе — +21, Геленджик — +22, Ейск — +23, Сочи вырвался в лидеры — там +24», — перечислила она.

Синоптик рассказала: за последние несколько дней на два градуса понизилась температура воды в Ейске. При этом, по ее словам, в этом ничего аномального нет, так как Азовское море более мелкое, потому и колебания температур в нем более значительные.

Как уточнила Макарова, вода в 2026 году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперт объяснила это тем, что в мае и июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы. Тем не менее постепенный прогрев продолжается.

18 июня Сергей Станичный, возглавляющий отдел дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте, сообщил, что скопления медуз у побережья Черного и Азовского морей объясняются не ростом их численности, а особенностями движения воды и направлением ветра.