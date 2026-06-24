В РСТ рассказали, какие путешествия предпочитают россияне

В РСТ заявили, что 70% путешественников выбирают поездки по России
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что большинство отечественных путешественников выбирают поездки по России.
«Если смотреть на реальные цифры, то они таковы: 70% путешественников выбирают путешествия по России, включая перелёты, 30% путешественников выбирают зарубежные туры», — сказал Горин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Эксперт также отметил, что во внутреннем туризме значительную долю занимают автопутешествия.
Остальные поездки по России распределяются между авиационным и железнодорожным транспортом.
Ранее россиянам посоветовали оформить страховку перед поездкой за рубеж.