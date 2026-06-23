Правительство готовит меры поддержки для турбизнеса Крыма

Правительство готовит пакет антикризисных мер для поддержки туристической отрасли Крыма. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

© РИА Новости

По его словам, сложившаяся обстановка привела к снижению интереса к отдыху на полуострове. В этой связи федеральные и региональные власти согласовали шаги, направленные на поддержку предприятий индустрии гостеприимства. Они предусматривают сохранение рабочих мест, а также механизм компенсации расходов туристам в случае отмены ранее оплаченных поездок, в том числе связанных с детским отдыхом. Оформить необходимые решения планируется в ближайшие дни.

Вице-премьер также добавил, что совместно с Минобороны реализуется комплекс мер по защите всех видов транспортного сообщения с полуостровом. По его данным, около 75% отдыхающих прибывают в Крым на автомобилях, еще четверть железнодорожным транспортом.

Отметим, что представители турбизнеса во вторник направили в Минэкономразвития письмо с просьбой оказать господдержку туриндустрии на полуострове. На фоне ограничений на работу детских лагерей, сложностей с транспортной доступностью и общей обстановкой перспективы летнего сезона в республике оказались под угрозой. Это может негативно сказаться на отелях, санаториях и других средствах размещения.