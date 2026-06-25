В течение двух недель сократят количество поездов в Крым и обратно

Количество поездов, курсирующих в направлении Крыма и обратно сократится до семи. Такое решение принял оперативный штаб региона совместно с компанией-перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс".

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Ежедневно продолжат ходить поезда № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь; № 27/28 Москва - Симферополь; № 91/92 Москва - Севастополь; № 315/316 Адлер - Симферополь; № 179/180 Санкт-Петербург - Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков - Чудово, курсирующей по датам); № 453/454 Москва - Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск - Белгород, курсирующей через день); № 17/18 (одноэтажный три раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный один раз в четыре дня) Москва - Симферополь.

Все они будут следовать только до станции Керчь-Южная. Отсюда же будут отправляться поезда дальнего следования, выезжающие из Крыма. Все остальные поезда, назначенные по расписанию этим летом, постепенно будут отменены.

В Крыму были вынуждены изменить расписание и маршруты движения пассажирских составов на полуострове после нескольких воздушных атак противника. 4 июня БПЛА украинских военных атаковали локомотивную бригаду поезда Москва - Симферополь. В результате помощник машиниста погиб, а машинист получил ранения.