Отдых в Крыму сегодня: какие проблемы ждут туристов

На фоне сообщений об атаках беспилотников и перебоях с электроснабжением туристы, собирающиеся на отдых на полуостров, интересуются, как сейчас обстановка в Крыму и не возникнут ли проблемы с дорогой до курортов.

© tourdom.ru

Электроэнергия в Крыму

В среду, 24 июня, после ночной атаки БПЛА без света временно остался Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на энергообъектах был введен особый режим работы. Власти рассчитывают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

В Республике Крым отключения затронули Евпаторию, Саки, Джанкой, а частично - Симферополь, Ялту и Алушту. В «Крымэнерго» заявили, что подача электроэнергии должна быть восстановлена в течение суток.

Впрочем, на курортах Южного берега Крыма масштабных проблем туристы пока не отмечают. Один из собеседников редакции рассказал:

«ЮБК даже каких-то заметных отключений не почувствовал, хотя графики обещали».

Отдыхающие из Ялты также публикуют видео с работающими кондиционерами и бытовой техникой.

Как добраться до поезда

Не меньше вопросов у туристов вызывает транспортная ситуация. Сейчас поезда «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс» следуют только до Керчи, а дальше пассажиров до курортов доставляют автобусами.

В туристических чатах появились сообщения о больших очередях. Одна из туристок, направляющаяся в Евпаторию, рассказала, что автобусов хватает на всех, но «на площади в Керчи толпы-толпы, и можно прождать пару-тройку часов».

Однако отзывы тех, кто уже воспользовался новой схемой перевозки, не столь драматичны. Вот один из комментариев:

«Вчера подруга приехала из Питера на поезде в Керчь. Автобусов в Симферополь много было, спокойно сели. А вот на Евпаторию очередь».

По словам местного жителя,

«на автобусы до курортов штатно, без “ждать до посинения”, лаг 30 минут примерно».

В самой компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщили TourDom.ru, что «в условиях ограничений привлекают автобусных перевозчиков для доставки пассажиров поездов до Керчи и обратно». Возникающие вопросы, по словам представителей компании, решаются в оперативном порядке.

Общественный транспорт в Крыму

В целом информации о серьезных сбоях в движении автобусов между Ялтой, Алуштой, Севастополем или Евпаторией не поступало. Не сообщается и об остановке междугородних троллейбусных маршрутов между Симферополем и Южным берегом Крыма.

Цены на такси

В туристических чатах активно обсуждаются и поездки на такси, которые в последние недели выросли из-за проблем с топливом и ограничением движения поездов. В соцсетях сообщают, что из Керчи до Симферополя просят 10 тыс. руб., а до Ялты – даже 30 тыс. Однако местные жители призывают к спокойствию.

«Такси ездят нормально, ценник обычный, подороже, чем в мае, но не 30 тыс. Такие деньги просят карпалы – люди, которые стоят на точках и рассчитывают на лоха. Это всегда было у аэропорта, у вокзалов», – рассказал житель Ялты.

По его словам, сервисы «Волна» и «Максим» продолжают работать в штатном режиме. Туристы из разных городов полуострова также сообщают, что серьезных проблем с вызовом такси нет. Да и цены вполне терпимые. Например, из Симферополя в Ялту можно добраться за 2,7 тыс. А один из туристов утверждает, что заплатил поездку из Симферополя в Севастополь около 1,2 тыс. руб.

В парках такси много электромобилей, которых текущие сложности с топливом не касаются. Поэтому стоимость у разных официальных перевозчиков может отличаться – порой в 2 раза.

Ранее мы написали, что в Крыму обеспокоены требованием властей к отельерам обеспечивать топливом автотранспорт туристов, а также хранить привезенный ими бензин.