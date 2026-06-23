«Комета» связала центр Сочи с Адлером

В Сочи возобновилось морское пассажирское сообщение между Центральным и Адлерским районами. 23 июня из морского порта в первый рейс отправилось скоростное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Это «Комета-120М», названная в честь дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Павла Поповича.

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Судно способно развивать скорость свыше 60 км/ч и рассчитано на 120 пассажиров. В салоне установлены система кондиционирования и кресла авиационного типа с вибропоглощающими материалами, которые снижают укачивание даже при волнении на море.

Запуск маршрута, по словам замглавы Сочи Вячеслава Бауэра, позволит разгрузить наземный транспорт в пик туристического сезона. Сейчас электричка между Сочи и Адлером идёт около 30 минут и стоит 168 рублей, однако в часы пик автомобильные пробки могут добавить к поездке лишний час. Морской вариант предлагает альтернативу: 45 минут в пути без заторов.

Рейсы пока выполняются по вторникам и четвергам. Отправление из морского порта Сочи — в 10:00, обратно из Адлера (причал у пляжа «Чайка») — в 17:00. При росте спроса количество рейсов увеличат. Расписание может корректироваться из-за погоды и указаний служб безопасности.

Стоимость взрослого билета — 1500 рублей, для детей от 2 до 14 лет — 750 рублей. Продажа билетов открыта в кассах морского порта, посадка начинается за 30 минут до отправления. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность.

Навигация на других черноморских маршрутах также продолжается: с 12 июня «Комета» ежедневно ходит между Сочи и Геленджиком, а с 15 мая возобновлено сообщение с Сухумом.