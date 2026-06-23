Россияне стали чаще выбирать короткие поездки в другие города на выходные

Летом в России главным туристическим трендом стали короткие поездки на выходные. В июне и июле спрос на путешествия с пятницы или субботы по воскресенье вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. В то же время общая доля таких поездок увеличилась с 17% до 20%, и теперь каждое пятое летнее бронирование приходится именно на путешествия выходного дня, сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

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Особенно заметен рост спроса в популярных туристических центрах. Так, число летних бронирований в Нижнем Новгороде и Краснодаре выросло на 37%, в Москве - на 17%, а в Казани - на 14%. Хорошие показатели демонстрируют и города Золотого кольца: в Сергиевом Посаде спрос поднялся на 37%, в Суздале и Переславле-Залесском - на 26%, в Ярославле - на 19%, а во Владимире - на 15%. Среди других лидеров - Рязань (рост на 31%), Тула (на 24%), Псков (на 18%), а также Тверь, Кострома и Великий Новгород, где показатель увеличился примерно на 10%.

Чаще всего на выходные отправляются в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань и Калининград. Выбор направления обычно связан с местом жительства туриста: люди предпочитают локации в нескольких часах пути или с удобным транспортным сообщением.

Например, москвичи чаще всего выбирают для коротких поездок Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань и Суздаль, а петербуржцы - Москву, Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород и Петрозаводск. Новосибирцы на выходные едут в Томск, Красноярск и Барнаул, казанцы - в Самару, Волгоград и Чебоксары. Туристы с Дальнего Востока предпочитают Владивосток, Хабаровск, Уссурийск и Южно-Сахалинск, а краснодарцы - черноморское побережье (Сочи, Геленджик, Анапу), горнолыжный кластер Красной Поляны, Архыз и Ростов-на-Дону.

Короткие путешествия не ограничиваются российскими регионами: среди зарубежных направлений безусловным лидером остается Беларусь. За год спрос на отдых в республике вырос на 13%, наиболее популярны Минск, Брест и Гродно. Также туристы нередко выбирают для поездок на выходные Стамбул, Ереван и Тбилиси.

Управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова отметила, что, несмотря на традиционную популярность длинных летних отпусков, короткие поездки все активнее занимают свою нишу в структуре путешествий. По ее словам, россияне используют такой формат, чтобы разнообразить будни и успеть увидеть больше за лето. При этом, хотя внутрироссийские направления остаются в приоритете, Беларусь уверенно закрепилась среди зарубежных лидеров: добраться до Минска из Москвы можно либо на "Ласточке" (поезда ходят трижды в день), либо самолетом - перелет занимает пару часов.