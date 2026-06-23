На Камчатку без чемодана: S7 наказали за нарушение прав клиента

Авиакомпания S7 получила штраф после проверки транспортной прокуратуры. Поводом стала ситуация, из-за которой пассажир прилетел из Новосибирска на Камчатку без чемодана. Багаж так и не покинул сибирский аэропорт.

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Инцидент произошел в феврале. Перед посадкой пассажир прошел регистрацию и сдал вещи для перевозки до конечной точки маршрута. Однако во время подготовки рейса багаж был выгружен и остался в Новосибирске. Сам пассажир узнал об этом уже после прилета на Камчатку.

Проверку по данному факту провела Новосибирская транспортная прокуратура. Ведомство установило, что перевозчик не выполнил свои обязательства по доставке зарегистрированного багажа, чем нарушил права клиента.

После инспекции было возбуждено административное дело. Ответственность понесла авиакомпания «Сибирь», выполняющая полеты под брендом S7 Airlines. Перевозчика признали виновным по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ и назначили штраф в размере 30 тыс. руб.